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13:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Филиал опорного вуза в Воронежской области получил аккредитацию

В вузе проверили качество обучения по всем специальностям.

Филиал Воронежского технического университета (ВГТУ, входит в опорный вуз) в Борисоглебске прошел аккредитацию по всем направлениям. Соответствующий приказ появился на сайте Рособрнадзора в понедельник, 17 апреля. Проверка в вузе прошла в конце марта.

В филиале ВГТУ, работающем с 2003 года, обучают по пяти основным специальностям: «Архитектура», «Техника и технологии наземного транспорта» (бакалавриат), «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Изобразительное и прикладные виды искусств» (среднее профобразование), «Техника и технологии строительства» (бакалавриат и среднее профобразование). Все специальности, согласно приказу, получили аккредитацию до 29 октября 2021 года.

Аккредитация образовательной деятельности подтверждает соответствие вуза федеральным стандартам по основным программам подготовки студентов. Эксперты проверяют соответствие содержания и качества подготовки студентов государственным образовательным стандартам. Студенты аккредитованных специальностей получают диплом гособразца. В противном случае им выдадут диплом, который не котируется у большинства работодателей.

Контекст В январе 2017 года семь новых образовательных программ проверили в ВГУ. Вузу отказали в аккредитации по программам фундаментальной медицины. Студенты продолжат обучение, а вуз подаст документы на повторную аккредитацию.

В ВИВТ комиссия проверила программу для аспирантов «Информатика и вычислительная техника». Программа прошла аккредитацию.

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