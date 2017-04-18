Хирурги в Иркутске впервые удалили пациентке увеличенную в 20 раз щитовидку
Операция прошла успешно.
Операция прошла успешно.
Хирурги Иркутской областной клинической больницы впервые удалили пациентке щитовидную железу, увеличенную в 20 раз. Операция прошла без осложнений. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в
Операция оказалась сложной
Операция довольна сложная в техническом плане. Хирургам нужно было извлечь опухоль, не задевая рядом располагающиеся сосуды и трахею. Особенность заболевания заключалась в том, что разросшаяся щитовидная железа сдавливает трахею, и успех операции во многом зависит от глубокого наркоза, при котором отсутствует самостоятельное дыхание у пациента, — подчеркнула
Благодаря высококвалифицированным анестезиологам, операция прошла без осложнений, в два этапа, длительностью около четырех часов. После контрольного рентгена был обнаружен еще один узел щитовидной железы, лежащий отдельно. Его также удалили через шейный доступ.
Операция прошла успешно. 17 апреля пациентку выписали из больницы.