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16:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Хирурги в Иркутске впервые удалили пациентке увеличенную в 20 раз щитовидку

Операция прошла успешно.

Хирурги Иркутской областной клинической больницы впервые удалили пациентке щитовидную железу, увеличенную в 20 раз. Операция прошла без осложнений. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИОКБ.

Операция оказалась сложной из-за того, что шейно-загрудинный зоб располагался ниже сердца. Щитовидка провалилась за грудину и росла внутри, из-за чего снаружи ее не было видно, как при обычных случаях увеличения щитовидной железы. Обычно зоб удаляют с помощью трех разрезов на шее, с задней части грудной клетки и при рассечении грудины. Врачам пришлось сделать операцию через один разрез — из шейного доступа. За счет того, что щитовидная железа сильно увеличилась и сдавливала окружающие органы не только на шее, но и в грудной клетке.

Операция довольна сложная в техническом плане. Хирургам нужно было извлечь опухоль, не задевая рядом располагающиеся сосуды и трахею. Особенность заболевания заключалась в том, что разросшаяся щитовидная железа сдавливает трахею, и успех операции во многом зависит от глубокого наркоза, при котором отсутствует самостоятельное дыхание у пациента, — подчеркнула врач-хирург торакального отделения ИОКБ Елена Ильичева.

Благодаря высококвалифицированным анестезиологам, операция прошла без осложнений, в два этапа, длительностью около четырех часов. После контрольного рентгена был обнаружен еще один узел щитовидной железы, лежащий отдельно. Его также удалили через шейный доступ.

Операция прошла успешно. 17 апреля пациентку выписали из больницы.

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