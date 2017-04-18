Меры безопасности в Новосибирской области усилят на период майских праздников

В Новосибирске прошло заседание антитеррористической комиссии, на которой обсуждался план подготовки к проведению Дня весны и труда и Дня Победы. Совещание провел губернатор Владимир Городецкий.

Глава региона отметил, что комиссия учла все недочеты в прошлогодней практике обеспечения безопасности мероприятий с массовым пребыванием людей, но в настоящее время актуальность еще более выверенных профессиональных и оперативных мер возрастает. Для обеспечения безопасности граждан будут использоваться все имеющиеся технические средства.

Также на заседании Городецкий руководителям территориальных правоохранительных служб юбилейные медали «80 лет Новосибирской области» за плодотворную деятельности и эффективное противодействие терроризму и личный вклад в обеспечение правопорядка.