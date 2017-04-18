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14:09 (мск), источник: АиФ Омск

Омские приставы прославили неплательщика с миллионными долгами

35-летний Денис Денисов сможет увидеть своё лицо на билборде.

Приставы разместили фотографию одного из должников на городском билборде. Как сообщает пресс-служба УФССП по Омской области, изображение 35-летнего омича Дениса Денисова появилось на плакате, установленном на дорожной развязке у Фрунзенского моста в Центральном округе Омска.

Мужчина оказался недобросовестным отцом и уклонистам от оплаты счетов за ЖКХ. В общей сложности в отношении гражданина Денисова возбуждены два исполнительных производства. Один долг почти на 100 тысяч рублей по оплате тепла и электроэнергии. Второй — 799 000 рублей недоплаченных алиментов.

С ноября 2015 года мужчина объявлен в розыск. По адресу регистрации он не проживает и его местонахождение не известно.

Приставы обращаются к гражданам с просьбой о помощи: если кто-то располагает информацией о нарушителе, то он может обратиться в омское управлении службы судебных приставов.

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