Омские приставы прославили неплательщика с миллионными долгами

Приставы разместили фотографию одного из должников на городском билборде. Как сообщает пресс-служба УФССП по Омской области, изображение 35-летнего омича Дениса Денисова появилось на плакате, установленном на дорожной развязке у Фрунзенского моста в Центральном округе Омска.

Мужчина оказался недобросовестным отцом и уклонистам от оплаты счетов за ЖКХ. В общей сложности в отношении гражданина Денисова возбуждены два исполнительных производства. Один долг почти на 100 тысяч рублей по оплате тепла и электроэнергии. Второй — 799 000 рублей недоплаченных алиментов.

С ноября 2015 года мужчина объявлен в розыск. По адресу регистрации он не проживает и его местонахождение не известно.