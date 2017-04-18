Омские приставы прославили неплательщика с миллионными долгами
35-летний Денис Денисов сможет увидеть своё лицо на билборде.
35-летний Денис Денисов сможет увидеть своё лицо на билборде.
Приставы разместили фотографию одного из должников на городском билборде. Как сообщает
Мужчина оказался недобросовестным отцом и уклонистам от оплаты счетов за ЖКХ. В общей сложности в отношении гражданина Денисова возбуждены два исполнительных производства. Один долг почти на 100 тысяч рублей по оплате тепла и электроэнергии. Второй — 799 000 рублей недоплаченных алиментов.
С ноября 2015 года мужчина объявлен в розыск. По адресу регистрации он не проживает и его местонахождение не известно.
Приставы обращаются к гражданам с просьбой о помощи: если