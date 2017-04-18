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13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на 19 апреля: небольшой дождь и +16

В некоторых районах ожидается порывистый ветер.

Пока погода в Башкирии держится на уровне ни вашим ни нашим. Ночами заморозки, а днем резкое потепление — это норма для региона последнюю неделю. Правда продолжится это до конца текущей недели. К выходным характер погоды немного изменится.

В среду, 19 апреля, синоптики прогнозируют небольшой дождь и порывистый ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью -2,+3, Днем +5,+10, по югу до +16, — уточнили сотрудники Башгидрометцентра.

В Уфе ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, а днем потеплеет до +4. Однако зонтиками и резиновыми сапогами по-прежнему не стоит пренебрегать — ожидается небольшой дождь.

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