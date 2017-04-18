Погода в Башкирии на 19 апреля: небольшой дождь и +16

Пока погода в Башкирии держится на уровне ни вашим ни нашим. Ночами заморозки, а днем резкое потепление — это норма для региона последнюю неделю. Правда продолжится это до конца текущей недели. К выходным характер погоды немного изменится.

В среду, 19 апреля, синоптики прогнозируют небольшой дождь и порывистый ветер переменных направлений до 5 метров в секунду.

— Температура воздуха ночью -2,+3, Днем +5,+10, по югу до +16, — уточнили сотрудники Башгидрометцентра.