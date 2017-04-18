Москву помоют шампунем вопреки заморозкам

«Было уже проведено две промывки улиц с помощью шампуня после зимнего периода. Всего по плану до 9 мая должны быть проведены четыре промывки, и двух оставшихся, я думаю, ждать осталось недолго. Я надеюсь, промывка будет проведена уже в эти выходные», — сказал чиновник.

Он также добавил, что, как только среднесуточная температура воздуха достигнет 10 градусов, на московских дорогах начнутся работы по обновлению разметки.

В понедельник, 17 апреля, в центре «Фобос» сообщили, что тепло не придет в Москву в ближайшие две недели. Весенняя погода установится только к майским праздникам. При этом в ночные часы пока возможны заморозки.