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14:49 (мск), источник: Мослента

Москву помоют шампунем вопреки заморозкам

По данным синоптиков, минусовые температуры по ночам возможны в ближайшие две недели.

Источник: Агентство «Москва»

Московские улицы планируется промыть специальным шампунем в ближайшие выходные, 22—23 апреля. Об этом рассказал журналистам глава объединения административно-технических инспекций столицы Дмитрий Семенов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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«Было уже проведено две промывки улиц с помощью шампуня после зимнего периода. Всего по плану до 9 мая должны быть проведены четыре промывки, и двух оставшихся, я думаю, ждать осталось недолго. Я надеюсь, промывка будет проведена уже в эти выходные», — сказал чиновник.

Он также добавил, что, как только среднесуточная температура воздуха достигнет 10 градусов, на московских дорогах начнутся работы по обновлению разметки.

В понедельник, 17 апреля, в центре «Фобос» сообщили, что тепло не придет в Москву в ближайшие две недели. Весенняя погода установится только к майским праздникам. При этом в ночные часы пока возможны заморозки.

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