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15:39 (мск), источник: Ictv.ua

В Киеве появится пешеходное кольцо от Андреевского до Владимирской горки

В 2018 году в Киеве планируют создать большое пешеходное кольцо от Андреевского спуска до Владимирской горки. В департаменте транспортной инфраструктуры города уже представили маршрут.

Об этом сообщил глава Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель в комментарии для 44.ua.

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— Мы планируем создать большое пешеходное кольцо Андреевский спуск — Контрактовая площадь — ул. Сагайдачного П. — Почтовая площадь — Пешеходная аллея — лестница Магдебургского права — пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск — Владимирская горка. Часть этого маршрута уже создана, — сказал Майзель.

Как отмечается, для реализации идеи нужно у Днепра провести реорганизацию дорожного движения, которое позволит избежать пробок.

— Нужно сделать безсветофорний выезд из Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая, до конца доработать развязку на пересечении Набережно-Крещатицкая и Верхнего и Нижнего Вала с их реконструкцией, — добавил глава департамента.

Также на некоторых улицах Подола создадут велодорожки. Проект также предусматривает велопарковки и прокат велосипедов.

По словам Майзеля, обустройство пешеходной зоны начнется после подготовки проекта в августе-сентябре 2017 года.

— Мы планируем это сделать за 9−10 месяцев после сдачи проекта. Пессимистический план — три года. Здесь уже все будет зависеть от города, как он будет финансировать реализацию проекта, — сказал он.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, как будет выглядеть новая кольцевая Киева.

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