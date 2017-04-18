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14:17 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске восстановлено движение трамваев до Коксохима

Аварийная ситуация на питающих линиях устранена досрочно.

В Челябинске восстановлено движение трамвая № 19 от улицы Павелецкая до Коксохима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 18 апреля, с трех часов дня открыто движение трамваев на Коксохим. Аварийная ситуация на питающих линиях досрочно устранена силами работников Энергохозяйства МУП “ЧелябГЭТ”», — сообщили в администрации города.

Ранее планировалось, что движение будет закрыто до шести часов утра 20 апреля.

Движение трамваев № 19 осуществляется по обычному расписанию.

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