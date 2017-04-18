В Челябинске восстановлено движение трамваев до Коксохима
Аварийная ситуация на питающих линиях устранена досрочно.
Аварийная ситуация на питающих линиях устранена досрочно.
В Челябинске восстановлено движение трамвая № 19 от улицы Павелецкая до Коксохима, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сегодня, 18 апреля, с трех часов дня открыто движение трамваев на Коксохим. Аварийная ситуация на питающих линиях досрочно устранена силами работников Энергохозяйства МУП “ЧелябГЭТ”», — сообщили в администрации города.
Ранее планировалось, что движение будет закрыто до шести часов утра 20 апреля.
Движение трамваев № 19 осуществляется по обычному расписанию.