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14:22 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье пристав вызвал таксиста-алиментщика

Мужчина, работающий таксистом, задолжал своему ребенку 130 тысяч рублей. Чтобы найти должника, судебный пристав позвонил ему и предложил выгодную поездку.

Исполнительное производство в отношении алиментщика было возбуждено в отделе судебных приставов по городу Губахе и городу Гремячинску в сентябре 2016 года. Ежемесячно мужчина был обязан выплачивать на содержание ребенка чуть более 4,5 тысяч рублей. Выплаты были регулярными, но суммы «пожертвования» малыми.

Приставу стало известно, что «щедрый» отец занимается частным извозом на своей машине. Тогда сотрудник ФССП позвонил ему, представившись клиентом, и предложил выгодную поездку. Алиментщик немедля приехал на вызов, но был вынужден поехать в отдел судебных приставов. Там его ждало постановление об ограничении в праве управления автомобилем. На транспортное средство был наложен имущественный арест.

После должник сразу выплатил всю сумму долга.

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В Прикамье пристав вызвал таксиста-алиментщика
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