В Омской области уже зарегистрировано восемнадцать укусов клещей. Список больниц, куда обращаться с укусом

Отметим, что в этом году в апреле укусов меньше, чем в прошлом, вероятно, из-за поздней весны. По данным Роспотребнадзора, в аналогичный период прошлого года укусы получили на 100 человек больше — по состоянию на 17 апреля 2016 года было зафиксировано 118 укусов.

По состоянию на 17 апреля 2017 года, на территории Омской области зарегистрировано уже 18 укусов клещей. Из 18 случаев 9 укусов произошли в городе Омске, остальные 11 — в районах области.

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало данные о профилактике клещевого энцефалита.

Тем не менее, пока в регионе не произошло ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом.

Ведомство определило эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории региона, в их числе оказался и город Омск. Главам муниципальным районов, считающихся эндемичными и мэру Омска Вячеславу Двораковскому Роспотренбнадзор направил служебные письма.

Ведомство напоминает жителям Омска и Омской области после укуса клеща незамедлительно обращаться в медицинские организации за помощью. Для того, чтобы провести экстренную профилактику инфекций, нужно исследовать клеща на зараженность.

Список больниц, куда нужно обращаться за помощью в случае укуса клеща

Детям:

Поликлиника № 1 БУЗОО «ГДКБ № 3», т. 67−03−16, ул. 20- Партсъезда, 24 (круглосуточно); обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов г. Омска;

БУЗОО «ДГП № 8», т. 56−77−92, ул. Куйбышева, 29; обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского административных округов г. Омска (с 8−00 до 19−30 ежедневно, в ночное время направляются в БУЗОО ДГКБ № 3);

БУЗОО «ДГП № 2», т. 73−32−01, ул. Путилова 5, обслуживаются дети Кировского административного округа (с 8−00до 20−00 ежедневно, в ночное время направляются в БУЗОО «ГДКБ № 3»).

Взрослым, проживающим в муниципальных районах следует обращаться в БУЗОО ЦРБ района, жителям города — во взрослый травматологический пункт Омска:

БУЗОО «ГП № 1», т. 27−51−83, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Центрального административного округа г. Омска;

БУЗОО «ГКБСМП № 2», т. 32−23−35, ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска;

Поликлиника № 1 БУЗОО «ГБ № 3», т. 67−35−62, ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска;

БУЗОО «ГП № 6», т. 75−50−08, ул. Фугенфирова, 10, обслуживаются взрослые Кировского административного округа г. Омска (с 8−00 до 20−00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 БУЗОО «ГБ № 3»;

Поликлиника № 2 БУЗОО «МСЧ № 4», т. 41−53−86, ул. А. Павлова, 29, обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска (с 8−00 до 20−00), в ночное время направляются в БУЗОО «ГКБСМП № 2»;

В муниципальных районах: