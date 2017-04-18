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14:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области уже зарегистрировано восемнадцать укусов клещей. Список больниц, куда обращаться с укусом

Вместе с потеплением открылся сезон укусов клещей. К середине апреля зафиксировано уже почти два десятка укусов.

Управление Роспотребнадзора по Омской области опубликовало данные о профилактике клещевого энцефалита.

По состоянию на 17 апреля 2017 года, на территории Омской области зарегистрировано уже 18 укусов клещей. Из 18 случаев 9 укусов произошли в городе Омске, остальные 11 — в районах области.

Отметим, что в этом году в апреле укусов меньше, чем в прошлом, вероятно, из-за поздней весны. По данным Роспотребнадзора, в аналогичный период прошлого года укусы получили на 100 человек больше — по состоянию на 17 апреля 2016 года было зафиксировано 118 укусов.

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В Омской области зарегистрировано 18 укусов клещей

Тем не менее, пока в регионе не произошло ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом.

Ведомство определило эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории региона, в их числе оказался и город Омск. Главам муниципальным районов, считающихся эндемичными и мэру Омска Вячеславу Двораковскому Роспотренбнадзор направил служебные письма.

Ведомство напоминает жителям Омска и Омской области после укуса клеща незамедлительно обращаться в медицинские организации за помощью. Для того, чтобы провести экстренную профилактику инфекций, нужно исследовать клеща на зараженность.

Список больниц, куда нужно обращаться за помощью в случае укуса клеща

Детям:

  • Поликлиника № 1 БУЗОО «ГДКБ № 3», т. 67−03−16, ул. 20- Партсъезда, 24 (круглосуточно); обслуживаются дети Советского и Центрального административных округов г. Омска;
  • БУЗОО «ДГП № 8», т. 56−77−92, ул. Куйбышева, 29; обслуживаются дети Октябрьского и Ленинского административных округов г. Омска (с 8−00 до 19−30 ежедневно, в ночное время направляются в БУЗОО ДГКБ № 3);
  • БУЗОО «ДГП № 2», т. 73−32−01, ул. Путилова 5, обслуживаются дети Кировского административного округа (с 8−00до 20−00 ежедневно, в ночное время направляются в БУЗОО «ГДКБ № 3»).

Взрослым, проживающим в муниципальных районах следует обращаться в БУЗОО ЦРБ района, жителям города — во взрослый травматологический пункт Омска:

  • БУЗОО «ГП № 1», т. 27−51−83, ул. К. Либкнехта, 3 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Центрального административного округа г. Омска;
  • БУЗОО «ГКБСМП № 2», т. 32−23−35, ул. Л. Чайкиной, 7 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Октябрьского административного округа г. Омска;
  • Поликлиника № 1 БУЗОО «ГБ № 3», т. 67−35−62, ул. Энергетиков, 19 (круглосуточно), обслуживаются взрослые Советского административного округа г. Омска;
  • БУЗОО «ГП № 6», т. 75−50−08, ул. Фугенфирова, 10, обслуживаются взрослые Кировского административного округа г. Омска (с 8−00 до 20−00), в ночное время направляются в поликлинику № 1 БУЗОО «ГБ № 3»;
  • Поликлиника № 2 БУЗОО «МСЧ № 4», т. 41−53−86, ул. А. Павлова, 29, обслуживаются взрослые Ленинского административного округа г. Омска (с 8−00 до 20−00), в ночное время направляются в БУЗОО «ГКБСМП № 2»;

В муниципальных районах:

  • Исследования проводимые ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» г. Тара, ул. Советская, 100, т. 8 (271) 2−25−06, в рабочие дни с 8−00 до 18−00, в выходные и праздничные дни с 8−00 до 18−00;
  • Исследования проводимые БУЗОО «Крутинская ЦРБ» р.п. Крутинка, ул. Больничный переулок, 21, т. 8 (267) 2−11−98, в рабочие дни с 8−00 до 17−00;
  • Исследования проводимые БУЗОО «Тюкалинская ЦРБ» г. Тюкалинска, ул. Луначарского, 1, т. 8 (276) 2−10−41, в рабочие дни с 8−00 до 17−00.

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В Омской области уже зарегистрировано восемнадцать укусов клещей. Список больниц, куда обращаться с укусом
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