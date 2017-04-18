Жительницу Татарстана осудили за неуплату алиментов сыну

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе осудили 41-летнюю женщину, которая уклонялась от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщил исполняющий обязанности старшего помощник прокурора РТ Руслан Бариев.



Прокуратура Муслюмовского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней Ирины Башаровой. Она признана виновной в совершении преступления по статье «Неуплата средств на содержание детей».



Судом установлено, что безработная Башарова уклонилась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына, за что была привлечена к административной ответственности. Однако алименты она так и не выплатила. Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.



Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка пяти процентов в доход государства.