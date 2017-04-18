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14:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жительницу Татарстана осудили за неуплату алиментов сыну

Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). В Муслюмовском районе осудили 41-летнюю женщину, которая уклонялась от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщил исполняющий обязанности старшего помощник прокурора РТ Руслан Бариев.

Прокуратура Муслюмовского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 41-летней Ирины Башаровой. Она признана виновной в совершении преступления по статье «Неуплата средств на содержание детей».

Судом установлено, что безработная Башарова уклонилась от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына, за что была привлечена к административной ответственности. Однако алименты она так и не выплатила. Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.

Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка пяти процентов в доход государства.

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