В Самаре в День Победы пойдет Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Для участия в акции «Бессмертный полк» нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.

Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 09:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП:

— со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;.

— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;.

— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.

Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну.

После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 26 тысяч зрителей.

Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам 332−31−86, 332−77−12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов Самары.

Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов Самары, в центральной городской детской библиотеке, в центральной городской библиотеке имени Крупской, где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая.

Адреса приема фотографий Бессмертный полк:

1. Железнодорожный район, улица Урицкого, 21, кабинет 30. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 339−01−26.

2. Кировский район, проспект Кирова, 157, кабинет № 5. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 995−91−70.

3. Красноглинский район поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, 11, кабинет № 25. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 950−21−78.

4. Куйбышевский район, улица Зеленая 14, кабинет 36. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 330−68−35; сотовый 89277385997.

5. Ленинский район, улица Садовая, 243, кабинет 220. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 339 27 53.

6. Октябрьский район, улица Ново-Садовая, 20, кабинет 23. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 335 68 17.

7. Промышленный район, улица Краснодонская, 32а, кабинет 101. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 995 99 16.

8. Самарский район, улица Некрасовская, 38, кабинет 3а. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 332−19−78.

9. Советский район, улица Советской Армии, 27, кабинет 8. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 262−28−75.

10. «Центральная городская детская библиотека» муниципального учреждения культуры Самары «Централизованная система детских библиотек», улица Аэродромная, 16А. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 10:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходной день суббота. Телефон контакта 268−77−95.