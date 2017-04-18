Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
14:20 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в День Победы пойдет Всероссийская акция «Бессмертный полк»

В день Великой Победы 9 мая каждый может почтить память Героев Великой Отечественной войны, став участником акции «Бессмертный полк».

Для участия в акции «Бессмертный полк» нужно изготовить портрет участника Великой Отечественной войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу.

Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая с 09:00 до 10:15 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской). Пройти к месту сбора можно через три КПП:

— со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;.

— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;.

— со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской.

Ориентировочно с 10:15 участники акции начнут выстраиваться на улице Молодогвардейской в одну монолитную колонну.

После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники колонна «Бессмертного полка» выйдет на площадь Куйбышева, на которой в этот момент будут находиться более 26 тысяч зрителей.

Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам 332−31−86, 332−77−12, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, департаменте по делам молодежи Самарской области, в администрациях районов Самары.

Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить в администрациях районов Самары, в центральной городской детской библиотеке, в центральной городской библиотеке имени Крупской, где заявки от жителей будут приниматься до 3 мая.

Адреса приема фотографий Бессмертный полк:

1. Железнодорожный район, улица Урицкого, 21, кабинет 30. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 339−01−26.

2. Кировский район, проспект Кирова, 157, кабинет № 5. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 995−91−70.

3. Красноглинский район поселок Управленческий, улица Сергея Лазо, 11, кабинет № 25. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 950−21−78.

4. Куйбышевский район, улица Зеленая 14, кабинет 36. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 330−68−35; сотовый 89277385997.

5. Ленинский район, улица Садовая, 243, кабинет 220. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 339 27 53.

6. Октябрьский район, улица Ново-Садовая, 20, кабинет 23. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 335 68 17.

7. Промышленный район, улица Краснодонская, 32а, кабинет 101. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 995 99 16.

8. Самарский район, улица Некрасовская, 38, кабинет 3а. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 332−19−78.

9. Советский район, улица Советской Армии, 27, кабинет 8. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:30, пятница с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:30 до 13:30. Телефон контакта 262−28−75.

10. «Центральная городская детская библиотека» муниципального учреждения культуры Самары «Централизованная система детских библиотек», улица Аэродромная, 16А. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 10:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 17:00. Выходной день суббота. Телефон контакта 268−77−95.

11. Центральная городская библиотека им. Н. Крупской муниципального учреждения культуры Самары «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», улица Самарская, 190Б. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 11−00 до 19−00. Воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходной день суббота. Телефон контакта 242−17−37.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Соколы России». Видео авиашоу
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь