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14:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

С улиц Волгограда исчезло порядка 500 маршруток с 16 апреля

По данным мэрии, более 30 000 местных жителей были вынуждены пересесть на автобусы.

Количество маршруток на дорогах Волгограда уменьшилось на 500 машин с 16 апреля с внедрением новой транспортной схемы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, анализ пассажиропотока показал, что в понедельник, 17 апреля, количество пассажиров автобусов выросло более чем на 30 000 человек по сравнению с показателями предыдущего понедельника. «В первый день этой недели муниципальный транспорт перевез порядка 295 000 волгоградцев», — заявил директор МКП «Центр управления пассажирскими перевозками» Алексей Стольнов.

В администрации города также отметили, что работу общественного транспорта контролирует межведомственная рабочая группа, состоящая их представителей мэрии, городской Думы и центра управления перевозками. «По просьбам горожан были изменены и усилены дополнительными единицами транспорта вспомогательные линии, в первую очередь обслуживающие отдаленные территории областного центра», — подчеркнули в мэрии.

«Городской центр управления пассажирскими перевозками, как и прежде, отслеживает работу общественного транспорта при помощи ГЛОНАСС, модулями которой оснащен муниципальный общественный транспорт. По итогам первого рабочего дня зафиксированы отдельные случаи, когда из расписания движения немного выбились несколько автобусов на маршруте № 77 в Красноармейском районе, из-за этого временной интервал между рейсами увеличился», — отметили в городской администрации. Местные жители отмечают, что уехать в часы-пик из южных районов города стало еще проблематичнее, чем раньше, автобусы не справляются с пассажиропотоком, хоть и ходят по расписанию.

«Волгоградцы, звонившие на транспортную “горячую линию” в связи с установившейся теплой погодой просили отключать в автобусах отопление и включать кондиционеры в часы-пик», — добавили в мэрии. Отметим, что волгоградцы действительно часто жалуются на душные автобусы в обращениях в редакции местных СМИ и соцсетях. Недавно пассажирка автобуса № 25 чуть не потеряла сознание. Местные жители с тревогой ждут лета, ведь в прошлом году в жаркую погоду в автобусах в часы-пик редко включали кондиционеры, а маленькие форточки почти не спасали их.

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