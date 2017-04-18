Во время ЕГЭ школы Воронежа оборудуют «глушилками» и металлоискателями

Воронежские выпускники сейчас усиленно готовятся к сдаче единых государственных экзаменов.

Стало известно, что основной этап ЕГЭ пройдет с 29 мая по 1 июля. На него зарегистрировались 5274 человека. Максимальное количество участников сдадут экзамен по русскому языку (5090 человек).

Руководитель городского управления образования Любовь Кулакова рассказала, что ЕГЭ стал основной формой сдачи выпускных экзаменов 10 лет назад — в 2007 году.

«В этом году в контрольно-измерительных материалах по химии, биологии и физике не будет тестовой части, — пояснила Любовь Анатольевна. — Также до 3 часов 30 минут увеличат продолжительность экзаменационной работы по биологии».

«Списать» экзамен шансов у выпускников не будет. Все пункты проведения ЕГЭ оборудуют «глушилками» для подавления связи и металлоискателями. Также там организуют видеонаблюдение в режиме онлайн и пришлют общественных наблюдателей. В семи пунктах проведения экзаменов материалы будут печатать и сканировать прямо в аудитории.