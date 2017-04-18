На станции метро «Боровское шоссе» завершается отделка платформы

На станции метро «Боровское шоссе» Калининско-Солнцевской линии завершается отделка платформы гранитным камнем. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Основные конструкции станции почти готовы. Сейчас идут монолитные работы по возведению северо-восточного вестибюля. Оттуда можно будет выйти на обе стороны Приречной улицы и нечетную сторону Боровского шоссе.
Работы проводятся в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской ветки от станции «Мичуринский проспект» до «Рассказовки». Его планируется построить до конца 2017 года. Протяженность участка составит 15,3 километра.
Здесь будет семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».
Благодаря им скоростной подземный транспорт станет доступнее для жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Появится беспересадочная связь между западными, юго-западными и центральными районами города.
«Строительство Калининско-Солнцевской линии от “Раменок” до “Рассказовки”, в том числе пяти станций за МКАД, находится в активной стадии. Предстоит пройти почти 40 километров перегонных тоннелей. В настоящее время пройдено уже более 30 километров», — рассказал Андрей Бочкарев.