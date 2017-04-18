На станции метро «Боровское шоссе» завершается отделка платформы

На станции метро «Боровское шоссе» Калининско-Солнцевской линии завершается отделка платформы гранитным камнем. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Основные конструкции станции почти готовы. Сейчас идут монолитные работы по возведению северо-восточного вестибюля. Оттуда можно будет выйти на обе стороны Приречной улицы и нечетную сторону Боровского шоссе.