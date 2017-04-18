Ростовских водителей предупреждают о сложных погодных условиях

Из-за того, что большинство автомобилистов сменили зимнюю резину на летнюю, повышается риск ДТП и заторов на дорогах, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Ростовского гидрометцентра в ночь с 20 на 21 апреля, а также утром 21 апреля в некоторых районах Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…−4 °С.

Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, верно выбирать скорость и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Ночью пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы.