Ростовских водителей предупреждают о сложных погодных условиях
ГИБДД Ростовской области предупреждает водителей о приближающихся заморозках в регионе.
ГИБДД Ростовской области предупреждает водителей о приближающихся заморозках в регионе.
По данным Ростовского гидрометцентра в ночь с 20 на 21 апреля, а также утром 21 апреля в некоторых районах Ростовской области, в том числе в
Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, верно выбирать скорость и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Ночью пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы.