Дирекция Платоновфеста объявила набор волонтеров в Воронеже
Добровольцы помогут в проведении форума искусств.
Добровольцы помогут в проведении форума искусств.
Дирекция Платоновского фестиваля объявила набор волонтеров во вторник, 18 апреля. Стать добровольным помощником в проведении седьмого форума искусств в Воронеже смогут люди старше 18 лет.
Чтобы войти в команду волонтеров Платоновфеста, воронежцам нужно выбрать подходящее направление работы: театральная, музыкальная, выставочная или литературная программа фестиваля, переводы с иностранных языков, работа в
Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить анкету кандидата, вступить в группу волонтеров в соцсети «ВКонтакте» и дождаться результатов отборочного этапа. Прием заявок открыт до 10 мая.
Ежегодно в проведении Платоновфеста принимают участие более 100 волонтеров. Седьмой международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня 2017 года.