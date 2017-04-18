Дирекция Платоновфеста объявила набор волонтеров в Воронеже

Дирекция Платоновского фестиваля объявила набор волонтеров во вторник, 18 апреля. Стать добровольным помощником в проведении седьмого форума искусств в Воронеже смогут люди старше 18 лет.

Чтобы войти в команду волонтеров Платоновфеста, воронежцам нужно выбрать подходящее направление работы: театральная, музыкальная, выставочная или литературная программа фестиваля, переводы с иностранных языков, работа в арт-центре «Коммуна», участие в церемониях награждения, взаимодействие со СМИ, работа со зрителем или техподдержка. Обязательное условие для кандидатов в волонтеры — возраст от 18 лет. Заявки от несовершеннолетних соискателей будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить анкету кандидата, вступить в группу волонтеров в соцсети «ВКонтакте» и дождаться результатов отборочного этапа. Прием заявок открыт до 10 мая.

Ежегодно в проведении Платоновфеста принимают участие более 100 волонтеров. Седьмой международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня 2017 года.