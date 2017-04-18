Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
7 имен, означающих «победитель»
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
15:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дирекция Платоновфеста объявила набор волонтеров в Воронеже

Добровольцы помогут в проведении форума искусств.

Дирекция Платоновского фестиваля объявила набор волонтеров во вторник, 18 апреля. Стать добровольным помощником в проведении седьмого форума искусств в Воронеже смогут люди старше 18 лет.

Чтобы войти в команду волонтеров Платоновфеста, воронежцам нужно выбрать подходящее направление работы: театральная, музыкальная, выставочная или литературная программа фестиваля, переводы с иностранных языков, работа в арт-центре «Коммуна», участие в церемониях награждения, взаимодействие со СМИ, работа со зрителем или техподдержка. Обязательное условие для кандидатов в волонтеры — возраст от 18 лет. Заявки от несовершеннолетних соискателей будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить анкету кандидата, вступить в группу волонтеров в соцсети «ВКонтакте» и дождаться результатов отборочного этапа. Прием заявок открыт до 10 мая.

Ежегодно в проведении Платоновфеста принимают участие более 100 волонтеров. Седьмой международный Платоновский фестиваль искусств пройдет в Воронеже со 2 по 14 июня 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воронежском музее Крамского открылась выставка литорафий Ван Гога и Гогена
Задержанный фигурант дела о теракте в Петербурге признал вину
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила дату досрочных выборов в парламент Британии
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь