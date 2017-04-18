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18:42 (мск), источник: Фонтанка

В ночь на среду разведут Кантемировский мост

Переправа, соединяющая Петроградский район Петербурга с Выборгским, будет недоступна для водителей и пешеходов в ночь на 19 апреля.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Как 28 апреля сообщает «Мостотрест», мост разведут в половине второго и сведут спустя три часа. Также из-за продолжающегося ремонта с полуночи до 6 утра будет закрыт Тучков мост.

Напомним, навигация по Неве началась 14 апреля, переправы на притоках главной водной артерии Петербурга должны быть готовы к 24 апреля, а на Малой Неве судоходный процесс будет запущен только к 15 мая.

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