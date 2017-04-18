В ночь на среду разведут Кантемировский мост

Как 28 апреля сообщает «Мостотрест», мост разведут в половине второго и сведут спустя три часа. Также из-за продолжающегося ремонта с полуночи до 6 утра будет закрыт Тучков мост.

Напомним, навигация по Неве началась 14 апреля, переправы на притоках главной водной артерии Петербурга должны быть готовы к 24 апреля, а на Малой Неве судоходный процесс будет запущен только к 15 мая.