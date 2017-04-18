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16:07 (мск), источник: УНИАН

Во Львове из-за похолодания возобновлен отопительный сезон

Во Львове с утра 18 апреля возобновлена подача теплоносителя ко всем потребителям в связи с резким похолоданием. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Источник: УНИАН

Как отмечается в сообщении, отопление сейчас получают 1624 потребителя (жилых дома), а горячую воду — 1115 потребителей.

«Отопительный сезон продолжается. Температура наружного воздуха пока не позволяет принимать решение об окончании отопительного сезона. Чтобы прекратить подачу отопления нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех суток была выше 8 градусов. Пока такой температуры не наблюдаем», — сообщил начальник управления инженерного хозяйства Львовского городского совета Александр Одинец.

По сообщению львовского Гидрометцентра, 19 апреля во Львове сохранятся ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки, температура 0 — минус 3 градуса.

Сегодня, 18 апреля, во Львове ожидается временами дождь, местами с мокрым снегом.

Как сообщал УНИАН, во Львове с 31 марта досрочно приостановили отопительный сезон в связи с потеплением.

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