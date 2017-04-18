Клещи покусали семерых детей в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля, РИА ФедералПресс. В Челябинской области чаще, чем в других регионах обращаются в больницы
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля, РИА ФедералПресс. В Челябинской области чаще, чем в других регионах обращаются в больницы
Как сообщили «ФедералПресс» в
По словам начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Раисы Косаревой, самая правильная тактика при укусе клеща — сдать насекомое на исследование.
«Это позволит определиться с дальнейшими мерами», — подчеркнула она.
С начала 2017 года уже более 41 тысячи жителей области поставили прививки от клещевого энцефалита. Вакцинация
По данным ведомства, за прошлый год 94 южноуральца заболели клещевым энцефалитом, трое из них скончались.
В министерстве здравоохранения отмечают, что даже привитым от энцефалита стоит соблюдать меры безопасности. Самое главное — не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо правильно одеваться и использовать репелленты.