Клещи покусали семерых детей в Челябинской области

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе минздрава региона, в 2017 году клещи проснулись немного позже обычного.

По словам начальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Раисы Косаревой, самая правильная тактика при укусе клеща — сдать насекомое на исследование.

«Это позволит определиться с дальнейшими мерами», — подчеркнула она.

С начала 2017 года уже более 41 тысячи жителей области поставили прививки от клещевого энцефалита. Вакцинация по-прежнему остается самым надежным средством защиты от опасного вируса.

По данным ведомства, за прошлый год 94 южноуральца заболели клещевым энцефалитом, трое из них скончались.

В министерстве здравоохранения отмечают, что даже привитым от энцефалита стоит соблюдать меры безопасности. Самое главное — не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо правильно одеваться и использовать репелленты.