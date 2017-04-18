В Прикамье автоинспекторы запретили эксплуатировать 151 неисправный автобус

Краевая госавтоинспекция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», которое прошло в Прикамье с 5 по 14 апреля. В этот период сотрудники ГИБДД проверяли, как водители общественного транспорта соблюдают правила дорожного движения, а также оценивали техническое состояние автобусов.

Во время рейдов инспекторы проверили более 2, 3 тыс. автобусов. В итоге запретили эксплуатировать 151 транспортное средство. Большинство из них — 114 автобусов — принадлежат пермским перевозчикам. Самыми распространёнными причинами запрета к эксплуатации стали: неисправность тормозной (24 случая) и рулевой (23 факта) систем.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, к ответственности за выявленные нарушения привлекли более 70 должностных и юридических лиц.

Также сотрудники ДПС зафиксировали более 900 нарушений ПДД водителями автобусов. Большинство нарушителей выявили в Перми (469), в Березниках и Усолье (54), Кунгуре (32) и Краснокамске (30). Так, автоинспекторы зафиксировали 39 фактов, когда водители автобусов не предоставили преимущество пешеходам и другим участникам движения. 12 человек нарушили правила проезда перекрестов. Трое водителей управляли автобусом без удостоверения соответствующей категории «D». Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.