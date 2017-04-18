С водителем, который выставил ребёнка из маршрутки на окраине Омска, разберётся следственный комитет
Следователи полагают, что «маршрутчик» оставил 11-летнего мальчика в опасности: школьник шесть часов провёл в незнакомой части города.
Следователи полагают, что «маршрутчик» оставил 11-летнего мальчика в опасности: школьник шесть часов провёл в незнакомой части города.
Следственный комитет по Омской области объявил, что проводит доследственную проверку по поводу случая, описанного в СМИ.
Речь идёт о водителе маршрутки, который высадил на конечной остановке на улице Завертяева 11-летнего мальчика, уронившего в салоне электронный проездной.
Водитель не разрешил ребёнку поискать карточку. Мальчик без денег шесть часов простоял на незнакомой остановке, не имея возможности уехать и позвонить родителям, которые его искали.
Правоохранительные органы дадут действиям водителя и
Также следственный комитет разыскивает очевидцев этого происшествия. Следователи просят их позвонить по короткому номеру 123 — «Ребёнок в опасности».
По данным саморегулируемой организации «Омские перевозчики», инцидент произошёл в маршрутке № 414. Маршрут обслуживает индивидуальный предприниматель, не входящий в объединение, поэтому воздействовать на него «Омские перевозчики» не могут.