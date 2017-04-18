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15:05 (мск), источник: Om1.ru

С водителем, который выставил ребёнка из маршрутки на окраине Омска, разберётся следственный комитет

Следователи полагают, что «маршрутчик» оставил 11-летнего мальчика в опасности: школьник шесть часов провёл в незнакомой части города.

Следственный комитет по Омской области объявил, что проводит доследственную проверку по поводу случая, описанного в СМИ.

Речь идёт о водителе маршрутки, который высадил на конечной остановке на улице Завертяева 11-летнего мальчика, уронившего в салоне электронный проездной.

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Водитель не разрешил ребёнку поискать карточку. Мальчик без денег шесть часов простоял на незнакомой остановке, не имея возможности уехать и позвонить родителям, которые его искали.

Правоохранительные органы дадут действиям водителя и организации-перевозчика правовую оценку по признакам уголовного преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Также следственный комитет разыскивает очевидцев этого происшествия. Следователи просят их позвонить по короткому номеру 123 — «Ребёнок в опасности».

По данным саморегулируемой организации «Омские перевозчики», инцидент произошёл в маршрутке № 414. Маршрут обслуживает индивидуальный предприниматель, не входящий в объединение, поэтому воздействовать на него «Омские перевозчики» не могут.

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