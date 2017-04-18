Итоги «Тотального диктанта — 2017» подведут в среду

8 апреля свою грамотность в Минске проверяли сразу на 8 площадках. В Медуниверситете накануне подготовили дополнительную аудиторию — так много оказалось желающих написать диктант. Итогом стали 540 работ. Организаторы заявляют о рекордном количестве отличников.

Среди «диктаторов», а именно так традиционно называют тех, кто читает текст для участников, отметились певец Георгий Колдун, интеллектуал Алесь Мухин, тележурналист Игорь Позняк, писатель Игорь Поляков и другие известные персоны.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Проверить свои знания в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Зачем люди участвуют в Тотальном диктанте, как выбирают автора текста и «диктаторов», какой процент работ в этом году написали на «отлично» и как привить моду на грамотность расскажут:

координатор Тотального диктанта в Минске Инна ХОЗЕЕВА; руководитель Экспертного совета в Минске Татьяна ИГНАТОВИЧ.