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15:34 (мск), источник: Sputnik.by

Итоги «Тотального диктанта — 2017» подведут в среду

В среду, 19 апреля, в 16:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь подведут итоги «Тотального диктанта — 2017», пройдет награждение победителей и пресс-конференция организаторов.

Источник: Sputnik.by

8 апреля свою грамотность в Минске проверяли сразу на 8 площадках. В Медуниверситете накануне подготовили дополнительную аудиторию — так много оказалось желающих написать диктант. Итогом стали 540 работ. Организаторы заявляют о рекордном количестве отличников.

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Среди «диктаторов», а именно так традиционно называют тех, кто читает текст для участников, отметились певец Георгий Колдун, интеллектуал Алесь Мухин, тележурналист Игорь Позняк, писатель Игорь Поляков и другие известные персоны.

Тотальный диктант — общественный проект, который проводится силами активистов и волонтеров. Организатор акции — фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Проверить свои знания в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Зачем люди участвуют в Тотальном диктанте, как выбирают автора текста и «диктаторов», какой процент работ в этом году написали на «отлично» и как привить моду на грамотность расскажут:

координатор Тотального диктанта в Минске Инна ХОЗЕЕВА; руководитель Экспертного совета в Минске Татьяна ИГНАТОВИЧ.

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