Снегопады атакуют зарубежные страны

Апрельский снегопад в Германии стал причиной километровых пробок на дорогах. Синоптики говорят, что масса холодного воздуха движется к центру страны и несет сильные снегопады.

Снег вчера пошел и в горных районах Румынии. Высота сугробов местами превысила метр. В горах Фэгэраш и Бучеджь возможен сход лавин.

«Когда приехали, было солнечно и тепло, а сегодня катаемся на санках».

Холодно и на Украине. Синоптики прогнозируют мокрый снег, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Фермеры боятся потерять урожай, так как сады уже зацвели.