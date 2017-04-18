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17:55 (мск), источник: Publika.md

Снегопады атакуют зарубежные страны

Пасха в соседних странах в этом году выдалась холодной, а в Германии даже пошел снег. Синоптики говорят, что дальше — хуже. Температура воздуха в ближайшие дни будет падать.

Источник: Publika.md

Апрельский снегопад в Германии стал причиной километровых пробок на дорогах. Синоптики говорят, что масса холодного воздуха движется к центру страны и несет сильные снегопады.

Снег вчера пошел и в горных районах Румынии. Высота сугробов местами превысила метр. В горах Фэгэраш и Бучеджь возможен сход лавин.

«Когда приехали, было солнечно и тепло, а сегодня катаемся на санках».

Холодно и на Украине. Синоптики прогнозируют мокрый снег, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Фермеры боятся потерять урожай, так как сады уже зацвели.

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