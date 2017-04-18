Снегопады атакуют зарубежные страны
Пасха в соседних странах в этом году выдалась холодной, а в Германии даже пошел снег. Синоптики говорят, что дальше — хуже. Температура воздуха в ближайшие дни будет падать.
Пасха в соседних странах в этом году выдалась холодной, а в Германии даже пошел снег. Синоптики говорят, что дальше — хуже. Температура воздуха в ближайшие дни будет падать.
Апрельский снегопад в Германии стал причиной километровых пробок на дорогах. Синоптики говорят, что масса холодного воздуха движется к центру страны и несет сильные снегопады.
Снег вчера пошел и в горных районах Румынии. Высота сугробов местами превысила метр. В горах Фэгэраш и Бучеджь возможен сход лавин.
«Когда приехали, было солнечно и тепло, а сегодня катаемся на санках».
Холодно и на Украине. Синоптики прогнозируют мокрый снег, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Фермеры боятся потерять урожай, так как сады уже зацвели.