Омичи стали реже путешествовать и заниматься спортом

Омскстат привел данные об услугах, которыми пользуются жители города, за первые месяцы 2017 года.

По данным ведомства, омичам за этот период оказали услуг на 21 миллион рублей, что на 1,4 процента выше, чем за аналогичный период 2016 года.

Как оказалось, горожане на 13,5 процентов стали реже заниматься спортом, на 7,8 процентов меньше пользоваться туристическими услугами. Транспортный сервис привлек на 2,7 процентов меньше омичей.

Зато на 115 процентов возрос спрос на услуг почты и связи, на 102,8 процентов больше оказались востребованными посещения медучреждений.

Кроме того омичи чаще стали ходить в театры и музеи, на 102, 9 процентов, а также на 104,7 процентов больше проводить время в кино.

К тому же, на 4, 3 процента увеличилась оплата коммунальных услуг.