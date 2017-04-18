Жителей Алушты на сутки ограничат в питьевой воде

Для профилактики систему водоснабжения Алушты промоют водой с повышенным содержанием хлора, передает Крыминформ со ссылкой на главного инженера алуштинского филиала ГУП «Вода Крыма» Тамару Панину.

Согласно словам специалиста, работы будут проводиться с 25 по 26 апреля текущего года.

«В связи с подготовкой сетей и сооружений водопровода к курортному сезону, с 23.00 25 апреля до 23.00 26 апреля будет производиться профилактическая промывка и дезинфекция резервуаров запаса воды и водопроводных сетей Алушты и населенных пунктов Малый Маяк, Утес, Партенит, Солнечногорское, Генеральское, Малореченское, Изобильное с повышенным содержанием хлора», — сообщила Панина.

Она уточнила, что в это время запрещается использовать воду в питьевых целях.