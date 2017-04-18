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15:54 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде установят более 600 новых дорожных знаков

На демонтаж и установку дорожных знаков планируется направить почти 3 млн рублей.

Почти 3 млн рублей планирует направить на демонтаж и установку дорожных знаков в Нижнем Новгороде в 2017 году, сообщается на сайте госзакупок.

Администрация Нижнего Новгорода объявила конкурс по выбору подрядчика для установки и демонтажу дорожных знаков. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,965 млн рублей, дата проведения аукциона — 24 апреля.

Согласно документации, подрядчику необходимо установить 617 дорожных знаков и демонтировать 109. Работы по контракту должны быть выполнены до 31 мая 2017 года.

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