В Петербурге на улице Добра поселят Ждуна
Напротив дома Радио в центре Петербурга временно откроют улицу Добра, на которой установят макет Ждуна и дерево Добра для
Напротив дома Радио в центре Петербурга временно откроют улицу Добра, на которой установят макет Ждуна и дерево Добра для
Как сообщает 18 апреля
Активисты откроют интерактивные зоны, где горожане смогут познакомиться с разными направлениями волонтёрства, научиться петь и говорить на языке жестов, а также оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях.
Представители движения «Волонтёров Победы» обещают
Мероприятия организованы в рамках акции «Всероссийская неделя добра», которая проходит в России с 1997 года. Ее главная миссия — обратить внимание общества на решение жизненно важных проблем, неотложных потребностей и бед нуждающихся в помощи и заботе граждан.