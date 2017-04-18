В Петербурге на улице Добра поселят Ждуна

Как сообщает 18 апреля пресс-служба комитета по молодежной политике Смольного, фестиваль стартует 20 апреля в час дня у 2-го дома по Малой Садовой улице.

Активисты откроют интерактивные зоны, где горожане смогут познакомиться с разными направлениями волонтёрства, научиться петь и говорить на языке жестов, а также оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях.

Представители движения «Волонтёров Победы» обещают квест-опрос на знание основных военных дат и событий. Также на временной улице выступят вокальные, танцевальные и театральные коллективы Северной столицы. Все желающие смогут сфотографироваться с петербургским деревом Добра и макетом статуи Ждуна — превратившимся в мем произведением голландской художницы Маргрит ван Бреворт.

Мероприятия организованы в рамках акции «Всероссийская неделя добра», которая проходит в России с 1997 года. Ее главная миссия — обратить внимание общества на решение жизненно важных проблем, неотложных потребностей и бед нуждающихся в помощи и заботе граждан.