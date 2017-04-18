В городах Украины закрываются школы из-за похолодания

В Николаеве с четверга, 20 апреля, и до конца недели будет приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах по причине резкого похолодания. Об этом сообщает пресс-служба местного горсовета.

Погода на сегодня: Местами в Украине пройдут дожди с мокрым снегом, температура до +14 градусов

В распоряжении мэра города Александра Сенкевича сообщается: «В соответствии с распоряжением городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля».

По прогнозам синоптиков, в Николаеве 20—21 апреля ожидается дождь, мокрый снег и похолодание до +2 градусов.

Также по причине похолодания приостановили занятия в школах города Лозовая Харьковской области со среды, 19 апреля, и до понедельника, 24 апреля. Такое решение принял исполком Лозовского горсовета.

Вынужденные каникулы для школьников Лозовой начнутся со среды, 19 апреля, и продлятся до понедельника, 24 апреля. Сейчас в городе немногим выше нуля градусов, идет дождь. Завтра синоптики обещают снег и похолодание ночью до -5 градусов.