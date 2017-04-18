В городах Украины закрываются школы из-за похолодания
В Николаеве с четверга, 20 апреля, и до конца недели будет приостановлен
В Николаеве с четверга, 20 апреля, и до конца недели будет приостановлен
В Николаеве с четверга, 20 апреля, и до конца недели будет приостановлен
В распоряжении мэра города Александра Сенкевича сообщается: «В соответствии с распоряжением городского головы от
По прогнозам синоптиков, в Николаеве
Также по причине похолодания приостановили занятия в школах города Лозовая Харьковской области со среды, 19 апреля, и до понедельника, 24 апреля. Такое решение принял исполком Лозовского горсовета.
Вынужденные каникулы для школьников Лозовой начнутся со среды, 19 апреля, и продлятся до понедельника, 24 апреля. Сейчас в городе немногим выше нуля градусов, идет дождь. Завтра синоптики обещают снег и похолодание ночью до -5 градусов.