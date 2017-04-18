Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Киев готовит закон, который признает Крым российским – СМИ
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14«Дарю тебе звезду»
16Мир встретил Пасху
17:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Директора Усольского кадетского корпуса в Иркутской области сменят в очередной раз

Процедура аттестации для потенциальных руководителей начнется в ближайшее время.

Министерство образования Иркутской области планирует в ближайшее время сменить нынешнего директора Усольского гвардейского кадетского корпуса Баламирзу Ахадова. Сейчас ведется подготовка к процедуре аттестации для потенциальных руководителей образовательной организации. Об этом заявил на заседании комитета по социально-культурному законодательству регионального парламента сегодня, 18 апреля, заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Максим Парфенов напомнил, что 26 декабря 2016 года на должность директора Усольского кадетского корпуса был назначен Баламирза Ахадов, имеющий 36-летний опыт работы в образовательных организациях интернатного типа.

«Министерством образования на сегодняшний день проводится работа по ротации руководителя, ныне занимающего эту должность. Мы подходим к процедуре аттестации для потенциальных руководителей данной образовательной организации. Поэтому в учреждении в ближайшем времени будет новый руководитель», — отметил он.

Кроме того, Максим Парфенов подчеркнул, что одной из причин проблем в учреждении является отсутствие мотивации среди воспитанников. В связи с чем принято решение проводить тщательный отбор при поступлении в кадетский корпус.

Ситуация с травматизмом в Усольском кадетском корпусе находится на особом контроле министерства образования Иркутской области. Сотрудники Минобра выезжают в учреждение не менее одного раза в неделю.

Напомним, в октябре 2016 года Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Некоторые воспитанники неоднократно избивали своих товарищей. Руководители и педагоги ничего не предприняли, чтобы избежать повторения этих инцидентов. Директор Усольского гвардейского кадетского корпуса уволен после появления информации об избиениях среди воспитанников.

В марте 2017 года воспитанника восьмого класса Усольского гвардейского кадетского корпуса в Иркутской области сначала избили, а затем наступили на его лицо. Мальчик доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица. По данному факту следственными органами СКР проводилась доследственная проверка. Через несколько дней двое воспитанников Усольского гвардейского кадетского корпуса в Иркутской области устроили очередную потасовку. Один из подростков нанес несколько ударов другому. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Мишелевки в Приангарье выступили против откачки воды из реки Хайтинки для полива
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Сбербанк РФ лишили прав на торговую марку «Сбербанк» на Украине
Путин сравнил выдающих микрозаймы со старухой-процентщицей
Вице-премьер Турции вылетел в Москву обсудить снятие санкций
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
Суд арестовал отца полковника Захарченко
При падении полицейского вертолета в Турции погибли 12 человек
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей» Автор поправок заявил, что такие дети появляются на свет «после корпоративчиков и междусобойчиков», и потому не имеют права на поддержку из бюджета.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь