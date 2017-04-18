Директора Усольского кадетского корпуса в Иркутской области сменят в очередной раз

Министерство образования Иркутской области планирует в ближайшее время сменить нынешнего директора Усольского гвардейского кадетского корпуса Баламирзу Ахадова. Сейчас ведется подготовка к процедуре аттестации для потенциальных руководителей образовательной организации. Об этом заявил на заседании комитета по социально-культурному законодательству регионального парламента сегодня, 18 апреля, заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфенов, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Максим Парфенов напомнил, что 26 декабря 2016 года на должность директора Усольского кадетского корпуса был назначен Баламирза Ахадов, имеющий 36-летний опыт работы в образовательных организациях интернатного типа.

«Министерством образования на сегодняшний день проводится работа по ротации руководителя, ныне занимающего эту должность. Мы подходим к процедуре аттестации для потенциальных руководителей данной образовательной организации. Поэтому в учреждении в ближайшем времени будет новый руководитель», — отметил он.

Кроме того, Максим Парфенов подчеркнул, что одной из причин проблем в учреждении является отсутствие мотивации среди воспитанников. В связи с чем принято решение проводить тщательный отбор при поступлении в кадетский корпус.

Ситуация с травматизмом в Усольском кадетском корпусе находится на особом контроле министерства образования Иркутской области. Сотрудники Минобра выезжают в учреждение не менее одного раза в неделю.

Напомним, в октябре 2016 года Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Некоторые воспитанники неоднократно избивали своих товарищей. Руководители и педагоги ничего не предприняли, чтобы избежать повторения этих инцидентов. Директор Усольского гвардейского кадетского корпуса уволен после появления информации об избиениях среди воспитанников.