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16:27 (мск), источник: РИА Крым

Молодые ученые КФУ получат гранты по 500 тысяч рублей на свои проекты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Фонд содействия инновациям предоставит гранты молодым инноваторам Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, победившим в конкурсе инновационных проектов «УМНИК». Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Всего в конкурсе приняли участие 32 студента и молодых ученых. Шесть проектов одержали победу. Их авторы получат поддержку фонда в размере 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи в течение двух лет.

Фонд содействия инновациям предоставит гранты молодым инноваторам Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, победившим в конкурсе проектов «УМНИК».

По словам ректора КФУ Сергея Донича, проекты молодых инноваторов проходили два этапа отбора: на первом рассматривалась научно-техническая составляющая, на втором — коммерческая привлекательность представленных идей.

«В качестве экспертов в состав жюри были приглашены многоуважаемые специалисты в научной сфере деятельности и представители ведущих бизнес-сообществ и организаций Республики Крым по следующим направлениям проектов: информационные технологии; медицина будущего; современные материалы и технологии их создания; новые приборы и аппаратные комплексы; биотехнологии», — отметил он.

В настоящее время договора победителей конкурса находятся на согласовании с Фондом содействия инновациям.

Фонд содействия инновациям предоставит гранты молодым инноваторам Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, победившим в конкурсе проектов «УМНИК».

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