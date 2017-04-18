Молодые ученые КФУ получат гранты по 500 тысяч рублей на свои проекты

Всего в конкурсе приняли участие 32 студента и молодых ученых. Шесть проектов одержали победу. Их авторы получат поддержку фонда в размере 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи в течение двух лет.

Фонд содействия инновациям предоставит гранты молодым инноваторам Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, победившим в конкурсе проектов «УМНИК».

По словам ректора КФУ Сергея Донича, проекты молодых инноваторов проходили два этапа отбора: на первом рассматривалась научно-техническая составляющая, на втором — коммерческая привлекательность представленных идей.

«В качестве экспертов в состав жюри были приглашены многоуважаемые специалисты в научной сфере деятельности и представители ведущих бизнес-сообществ и организаций Республики Крым по следующим направлениям проектов: информационные технологии; медицина будущего; современные материалы и технологии их создания; новые приборы и аппаратные комплексы; биотехнологии», — отметил он.

В настоящее время договора победителей конкурса находятся на согласовании с Фондом содействия инновациям.

Фонд содействия инновациям предоставит гранты молодым инноваторам Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, победившим в конкурсе проектов «УМНИК».