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17:08 (мск), источник: БЕЛТА

Первый круизный теплоход «Белая Русь» спустили на воду в Пинске

18 апреля, Пинск /Алевтина Черноволова — БЕЛТА/. В Пинске сегодня состоялась торжественная церемония спуска на воду первого в Беларуси круизного теплохода «Белая Русь», передает корреспондент БЕЛТА.

«Это первое судно такого назначения. Подобного нет в других регионах Беларуси. Есть новые пассажирские теплоходы в Витебске, Могилеве, на Августовском канале, но они не обладают таким набором услуг, как “Белая Русь”, и не рассчитаны на организацию длительных туров», — отметил начальник управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Чернобылец. Он добавил, что идея создания круизного теплохода направлена в первую очередь на развитие въездного туризма, а также на привлечение в этот сектор экономики бизнеса.

Создание «Белой Руси» началось в 2011 году. В пассажирский теплоход было переоборудовано техническое судно. Его реконструкция велась по программе развития Припятского Полесья. Финансирование осуществлялось за счет инновационного фонда Министерства транспорта и коммуникаций, собственные средства в проект вкладывало и РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь».

На борту теплохода в круизном варианте могут находиться 27 пассажиров, есть возможность организации восьми дополнительных мест. «Во время круиза из Бреста в Мозырь предусмотрено десять остановок. Туристы смогут познакомиться с этнографической и культурной составляющей региона, посетить производственные предприятия. Мы хотим показать гостям естественную Беларусь, чтобы они увидели нашу настоящую жизнь. И поверьте, у нас есть что им показать», — подчеркнул заместитель генерального директора по экономике «Днепро-Бугского водного пути» Сергей Зубко.

Первый рейс с пассажирами на борту намечен на 29 апреля. До этого времени теплоход выполнит пробный рейс. Будут проведены его технические испытания, а также отработано взаимодействие команды.

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