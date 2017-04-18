Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещения
По мнению главы департамента культурного наследия Москвы, обнаруженная комната предварительно должна быть изучена профессионалами.
По мнению главы департамента культурного наследия Москвы, обнаруженная комната предварительно должна быть изучена профессионалами.
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские власти не исключают, что тайная комната, которая недавно была открыта при раскопках на
«Я являюсь сторонником того, что любая археологическая находка должна быть изучена профессионалами. Что касается предложений некоторых общественных деятелей и москвоведов, то, наверное, было бы интересно открыть эту тайную комнату для посещения. Я думаю, что этот вопрос мы еще будем обсуждать», — сказал Емельянов.
Ранее координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов предложил открыть найденную тайную комнату для посещения.
Как сообщалось ранее, Московские археологи обнаружили в районе Лубянки и Новой площади, где начались работы по программе «Моя улица», более 150 артефактов, главным из которых стал «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» — это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.
«Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня