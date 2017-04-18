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17:45 (мск), источник: ТАСС

Тайная комната в Китай-городе может быть открыта для посещения

По мнению главы департамента культурного наследия Москвы, обнаруженная комната предварительно должна быть изучена профессионалами.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Московские власти не исключают, что тайная комната, которая недавно была открыта при раскопках на Китай-городе, может стать доступной для посещения. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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«Я являюсь сторонником того, что любая археологическая находка должна быть изучена профессионалами. Что касается предложений некоторых общественных деятелей и москвоведов, то, наверное, было бы интересно открыть эту тайную комнату для посещения. Я думаю, что этот вопрос мы еще будем обсуждать», — сказал Емельянов.

Ранее координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов предложил открыть найденную тайную комнату для посещения.

Как сообщалось ранее, Московские археологи обнаружили в районе Лубянки и Новой площади, где начались работы по программе «Моя улица», более 150 артефактов, главным из которых стал «слух» у основания Китайгородской стены. «Слух» — это специальная тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

«Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными», — пояснил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

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