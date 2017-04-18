Создана аномальная материя с отрицательной массой

Ученые охладили облако из атомов рубидия до температуры чуть выше абсолютного нуля. В результате получился конденсат Бозе-Эйнштейна. Отличительной особенностью этого состояния вещества является достижение всеми его атомами минимально возможного энергетического состояния, в результате чего можно непосредственно наблюдать квантовые эффекты. Например, образуется жидкость, которая способна течь без трения, поскольку ее атомы не способны взаимодействовать с атомами поверхности, и, следовательно, не теряют энергию.

Чтобы охладить рубидий, исследователи воспользовались лазерами. С их же помощью они заставили частицы конденсата находиться внутри «ловушки» — области размером в сто микрон. Для создания отрицательной массы ученые с помощью другого набора лазеров изменяли у атомов одну из их квантовых характеристик — собственный момент импульса или спин.