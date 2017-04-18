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15:58 (мск), источник: Nakanune.ru

Дорожные службы Свердловской области подготовились к возможному ухудшению погодных условий

Сегодня управление автомобильных дорог Свердловской области направило руководителям подрядных организаций, занимающихся содержанием сети региональных дорог, предупреждение о возможном ухудшении погодных условий и требование принять меры для своевременной уборки автодорог.

Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

По информации синоптиков, поступившей в дорожное ведомство, с 20 по 21 апреля на всей территории Свердловской области прогнозируется сильный снегопад. На западе региона может выпасть до семи см снега, а на севере — до 15 см. Это может привести к затруднению движения и создать аварийно-опасные условия на автодорогах.

Управление автодорог обратилось к подрядным организациям с требованием принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных автодорогах: организовать дежурства должностных лиц, обеспечить безупречную работу диспетчерских служб, проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ.

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