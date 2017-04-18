Дорожные службы Свердловской области подготовились к возможному ухудшению погодных условий

Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора.

По информации синоптиков, поступившей в дорожное ведомство, с 20 по 21 апреля на всей территории Свердловской области прогнозируется сильный снегопад. На западе региона может выпасть до семи см снега, а на севере — до 15 см. Это может привести к затруднению движения и создать аварийно-опасные условия на автодорогах.