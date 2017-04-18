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16:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дополнительный поезд свяжет Воронеж и Волгоград 12 мая

РЖД запустила состав в связи с днем Победы.

Дополнительный скорый поезд № 208/207 из Воронежа в Волгоград и обратно запустят в пятницу, 12 мая. РЖД запустила состав в связи с днем Победы, сообщила пресс-служба ЮВЖД во вторник, 18 апреля.

Поезд тронется с вокзала «Воронеж-1» в 19:10 пятницы, 12 мая, и прибудет в Волгоград в 6:45 субботы, 13 мая. Из Волгограда пассажиры отправятся в 22:15 субботы, 13 мая, и приедут на вокзал «Воронеж-1» в 11:15 воскресенья, 14 мая. Время в пути из Воронежа в Волгоград — 11 часов 35 минут, из Волгограда в Воронеж — 13 часов.

Поезд № 208/207 проследует с остановками на станциях «Колодезная», «Лиски», «Бобров», «Таловая», «Поворино». В составе поезда будет 15 вагонов (плацкарт и купе), в том числе с местами для инвалидов. Продажа билетов открыта.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (473) 265 11 81.

Железнодорожники обеспечат доступ большему количеству туристов к городу-герою, в котором в 1941—1943 году прошла Сталинградская битва — сражение Второй мировой войны на Восточном фронте между советской армией и вермахтом.

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