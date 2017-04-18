Дополнительный поезд свяжет Воронеж и Волгоград 12 мая

Дополнительный скорый поезд № 208/207 из Воронежа в Волгоград и обратно запустят в пятницу, 12 мая. РЖД запустила состав в связи с днем Победы, сообщила пресс-служба ЮВЖД во вторник, 18 апреля.

Поезд тронется с вокзала «Воронеж-1» в 19:10 пятницы, 12 мая, и прибудет в Волгоград в 6:45 субботы, 13 мая. Из Волгограда пассажиры отправятся в 22:15 субботы, 13 мая, и приедут на вокзал «Воронеж-1» в 11:15 воскресенья, 14 мая. Время в пути из Воронежа в Волгоград — 11 часов 35 минут, из Волгограда в Воронеж — 13 часов.

Поезд № 208/207 проследует с остановками на станциях «Колодезная», «Лиски», «Бобров», «Таловая», «Поворино». В составе поезда будет 15 вагонов (плацкарт и купе), в том числе с местами для инвалидов. Продажа билетов открыта.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (473) 265 11 81.