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16:32 (мск), источник: Volga News

С 1 июля в Самарской области повысятся тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля жителей области ждет повышение цен на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ областной общественной палаты Виктор Часовских.

Электроэнергия подорожает на 4,6%, теплоэнергия — на 4,3%, холодная вода — на 6,17%, водоотведение — на 8,8%.

Также Виктор Часовских рассказал о новшествах в сфере коммунальных услуг. Так, раньше, при отсутствии людей в квартире более пяти суток, если дома не установлены приборы учета, делался перерасчет показаний на горячую и холодную воду. Сейчас перерасчет будут делать при соблюдении двух условий. Во-первых, нужно предоставить документ, подтверждающий, что человек находился на даче, в командировке и т. д. Во-вторых, нужно составить акт о том, что в квартире нельзя установить прибор учета по технологическим причинам.

Также теперь собственник не имеет право отказать, если управляющая компания хочет установить антимагнитный индикатор на приборы учета.

Еще одно новшество — при наличии задолженности, например за воду, коммунальщики могут предупредить один раз за 20 дней и затем ограничить предоставление услуг. Кроме того, собственников «нулевых» квартир обяжут платить за водоснабжение и водоотведение.

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