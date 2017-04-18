Пермяки могут сделать граффити к 300-летию города
Победитель конкурса может нанести изображение сам или отдать это право профессионалу.
Победитель конкурса может нанести изображение сам или отдать это право профессионалу.
Эскиз граффити для оформления подземного пешеходного перехода, ведущего на набережную с улицы Попова, может сделать любой пермяк. МКУ «Пермблагоустройство» предлагает жителям краевого центра посоревноваться в этом.
Тема рисунка должна быть посвящена предстоящему 300-летию Перми.
На эскизе может быть изображено как настоящее, так и прошлое нашего города, а также исторические личности, события или знаковые объекты.
Принять участие в конкурсе на разработку эскиза граффити могут как профессиональные художники, так и все желающие. Площадь стен для нанесения рисунка составляет 194 кв. метра. Композиционно рисунок может быть разделен на две части: одна на стенах перехода под железнодорожным полотном, другая — на стенах перехода под автомобильной дорогой.
Заявки принимаются до 31 мая на электронную почту vdovina-ea@gorodperm.ru.
Итоги конкурса подведут в начале июня. Рисунок победителя уже в этом году украсит стены подземного пешеходного перехода. Если автор выбранного эскиза сможет самостоятельно нанести граффити на стены, подрядная организация предоставит ему для этого все необходимые материалы. Если же у победителя нет такого опыта, работы выполнят профессионалы.