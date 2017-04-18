Пермяки могут сделать граффити к 300-летию города

Эскиз граффити для оформления подземного пешеходного перехода, ведущего на набережную с улицы Попова, может сделать любой пермяк. МКУ «Пермблагоустройство» предлагает жителям краевого центра посоревноваться в этом.

Тема рисунка должна быть посвящена предстоящему 300-летию Перми.

На эскизе может быть изображено как настоящее, так и прошлое нашего города, а также исторические личности, события или знаковые объекты.

Принять участие в конкурсе на разработку эскиза граффити могут как профессиональные художники, так и все желающие. Площадь стен для нанесения рисунка составляет 194 кв. метра. Композиционно рисунок может быть разделен на две части: одна на стенах перехода под железнодорожным полотном, другая — на стенах перехода под автомобильной дорогой.

Заявки принимаются до 31 мая на электронную почту vdovina-ea@gorodperm.ru.

Итоги конкурса подведут в начале июня. Рисунок победителя уже в этом году украсит стены подземного пешеходного перехода. Если автор выбранного эскиза сможет самостоятельно нанести граффити на стены, подрядная организация предоставит ему для этого все необходимые материалы. Если же у победителя нет такого опыта, работы выполнят профессионалы.