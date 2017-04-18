Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Лавров ответил на призыв Турчинова не проскочить границу наступая
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия ВицинаИ Никулин, и Моргунов считали, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя»
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
15Роботы в Пальмире
10Полюс холода
22Цвет нации
16:09 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяки могут сделать граффити к 300-летию города

Победитель конкурса может нанести изображение сам или отдать это право профессионалу.

Эскиз граффити для оформления подземного пешеходного перехода, ведущего на набережную с улицы Попова, может сделать любой пермяк. МКУ «Пермблагоустройство» предлагает жителям краевого центра посоревноваться в этом.

Тема рисунка должна быть посвящена предстоящему 300-летию Перми.

На эскизе может быть изображено как настоящее, так и прошлое нашего города, а также исторические личности, события или знаковые объекты.

Принять участие в конкурсе на разработку эскиза граффити могут как профессиональные художники, так и все желающие. Площадь стен для нанесения рисунка составляет 194 кв. метра. Композиционно рисунок может быть разделен на две части: одна на стенах перехода под железнодорожным полотном, другая — на стенах перехода под автомобильной дорогой.

Заявки принимаются до 31 мая на электронную почту vdovina-ea@gorodperm.ru.

Итоги конкурса подведут в начале июня. Рисунок победителя уже в этом году украсит стены подземного пешеходного перехода. Если автор выбранного эскиза сможет самостоятельно нанести граффити на стены, подрядная организация предоставит ему для этого все необходимые материалы. Если же у победителя нет такого опыта, работы выполнят профессионалы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Беременная пермячка упала в яму на игровой площадке
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Путин сравнил выдающих микрозаймы со процентщицей Достоевского
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь