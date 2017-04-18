Жителей пригорода Челябинска обеспокоили толчки, рассказывает корреспонденту «АиФ-Челябинск» местная жительница Ирина Бондарева.

Сегодня, 18 апреля, около 16:00 в посёлке Кременкуль Сосновского района Челябинской области жители ощутили кратковременные толчки.

«В доме аж посуда затряслась. Многие люди испугались и стали выбегать на улицу», — рассказывает Ирина.

По словам начальника информационно-технического отдела администрации Сосновского района Светланы Макаровских, в диспетчерскую службу никаких жалоб не поступало.

«Теоретически толчки могли быть связаны с подрывами на полигоне в Чебаркуле, которые проводятся по программе Министерства обороны», — рассказывает Светлана Макаровских.

Напомним, пару лет назад от подрывов на Чебаркульском полигоне у многих жители Миасса и Челябинска на стенах и фундаментах некоторых домов появились трещины.