Жителей пригорода Челябинска обеспокоили толчки
В Кременкуле люди стали выходить из своих домов
В Кременкуле люди стали выходить из своих домов
Жителей пригорода Челябинска обеспокоили толчки, рассказывает корреспонденту «АиФ-Челябинск» местная жительница Ирина Бондарева.
Сегодня, 18 апреля, около 16:00 в посёлке Кременкуль Сосновского района Челябинской области жители ощутили кратковременные толчки.
«В доме аж посуда затряслась. Многие люди испугались и стали выбегать на улицу», — рассказывает Ирина.
По словам начальника
«Теоретически толчки могли быть связаны с подрывами на полигоне в Чебаркуле, которые проводятся по программе Министерства обороны», — рассказывает Светлана Макаровских.
Напомним, пару лет назад от подрывов на Чебаркульском полигоне у многих жители Миасса и Челябинска на стенах и фундаментах некоторых домов появились трещины.