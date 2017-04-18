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15:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почти 700 пар в Нижегородской области намерены зарегистрировать брак на пасхальной неделе

По сведениям ГУ ЗАГС Нижегородской области, это почти в два раза больше, чем на тот же период в прошлом году.

«Красной горкой» называют первое воскресенье после Пасхи, которое в этом году приходится на 23 апреля. Наши предки считали, что брак, заключенный в эту дату, будет наделен благополучием, любовью и удачей. Играть свадьбу на «Красную горку» популярно и сегодня, — отметила руководитель управления Ольга Краснова. — Специально для регистрации брака в этот день отдел ЗАГС «Дом бракосочетания» Нижнего Новгорода открывает свои двери для 19 пар молодоженов.

Напомним, средний возраст вступления нижегородцев в брак в 2016 году составил 25−35 лет.

В 2016 году было произведено 21,565 тыс. записей о браке, разводов при этом было зафиксировано 13,144 тыс.

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