Почти 700 пар в Нижегородской области намерены зарегистрировать брак на пасхальной неделе

«Красной горкой» называют первое воскресенье после Пасхи, которое в этом году приходится на 23 апреля. Наши предки считали, что брак, заключенный в эту дату, будет наделен благополучием, любовью и удачей. Играть свадьбу на «Красную горку» популярно и сегодня, — отметила руководитель управления Ольга Краснова. — Специально для регистрации брака в этот день отдел ЗАГС «Дом бракосочетания» Нижнего Новгорода открывает свои двери для 19 пар молодоженов.

Напомним, средний возраст вступления нижегородцев в брак в 2016 году составил 25−35 лет.

В 2016 году было произведено 21,565 тыс. записей о браке, разводов при этом было зафиксировано 13,144 тыс.