В Нижнем Новгороде изменится маршрут «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде 9 мая 2017 года завершится около катера «Герой» на Чкаловской лестнице, маршрут колонны изменится, сообщила руководитель штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк в России» Анна Малиновская.

По ее словам, построение колонны начнется на Верхне-Волжской набережной. Проход на набережную будет открыт с улиц Провиантская и Нестерова. «Бессмертный полк» вслед за Парадом Победы пройдет по площади Минина и Пожарского, затем по Зеленскому съезду, площади Народного единства, Нижневолжской набережной к катеру «Герой».

«В прошлом году нижегородцы высказали пожелание организовать более яркий финал акции, — отметила Анна Малиновская. — Поэтому на Чкаловской лестнице будет организовано общее фотографирование всех участников, а потом все вместе мы споем песни Победы».

Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 20 тысяч нижегородцев. Для участия нужно изготовить штендер самостоятельно или заказать изготовление. Подробности можно узнать по телефону 8−800−500−46−49 или в социальной сети.