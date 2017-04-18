Журналист показал все разрешенные в КНДР прически
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Финский журналист Мика Макелайнен сфотографировал и опубликовал в Twitter плакаты с разрешенными в КНДР стилями причесок.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Финский журналист Мика Макелайнен сфотографировал и опубликовал в Twitter плакаты с разрешенными в КНДР стилями причесок.
Макелайнен утверждает, что в северокорейских парикмахерских доступны по 15 вариантов женских и мужских образов. Кроме того, в списке услуг полностью отсутствует окрашивание волос.
Журналист также отмечает, что во время поездки в Пхеньян он и сам решил сменить имидж. Он попросил сделать ему наиболее популярную у местных жителей стрижку, и, к его удивлению, прическа в стиле лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась не самой востребованной.
В 2015 году СМИ сообщали, что школьников и студентов Северной Кореи заставляют носить ту же прическу, что у главы страны. Девушкам при этом рекомендовали стрижка как у супруги вождя, певицы Ли Соль Чу.