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16:30 (мск), источник: РИА Новости

Журналист показал все разрешенные в КНДР прически

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Финский журналист Мика Макелайнен сфотографировал и опубликовал в Twitter плакаты с разрешенными в КНДР стилями причесок.

Макелайнен утверждает, что в северокорейских парикмахерских доступны по 15 вариантов женских и мужских образов. Кроме того, в списке услуг полностью отсутствует окрашивание волос.

Журналист также отмечает, что во время поездки в Пхеньян он и сам решил сменить имидж. Он попросил сделать ему наиболее популярную у местных жителей стрижку, и, к его удивлению, прическа в стиле лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась не самой востребованной.

В 2015 году СМИ сообщали, что школьников и студентов Северной Кореи заставляют носить ту же прическу, что у главы страны. Девушкам при этом рекомендовали стрижка как у супруги вождя, певицы Ли Соль Чу.

Комментарии
1
Снова Ванька.
Фсех пат анну грибенку, вот!
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