Журналист показал все разрешенные в КНДР прически

Макелайнен утверждает, что в северокорейских парикмахерских доступны по 15 вариантов женских и мужских образов. Кроме того, в списке услуг полностью отсутствует окрашивание волос.

Журналист также отмечает, что во время поездки в Пхеньян он и сам решил сменить имидж. Он попросил сделать ему наиболее популярную у местных жителей стрижку, и, к его удивлению, прическа в стиле лидера КНДР Ким Чен Ына оказалась не самой востребованной.