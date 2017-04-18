Шторм в ближайшие дни может остановить работу Керченской переправы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в ближайшее время. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Работа Керченской паромной переправы может быть приостановлена в ближайшее время. Об этом сообщает ООО «Морская дирекция».
«18 и 19 апреля прогнозируется ухудшение метеоусловий — увеличение скорости ветра до 20−25 м/с, ожидается приостановка работы Керченской паромной переправы, наиболее вероятное прекращение работы в первой половине суток 19 апреля», — уточнили в дирекции.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в среду в Крыму ожидаются сильный дождь и ветер, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.