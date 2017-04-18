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16:27 (мск), источник: РИА Крым

На улице Толстого в Симферополе затруднено движение транспорта из-за ремонта сетей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости (Крым). Из-за ремонта водопроводной сети и теплотрассы на улице Толстого в Симферополе затруднено движение транспорта. Как сообщили РИА Новости (Крым) очевидцы, из-за ремонта на проезжей части образовываются большие заторы.

Источник: РИА "Новости"

По словам автовладельцев, движение машин затруднено не только на ул. Толстого, но и на соседних улицах.

В администрации Симферополя затруднились ответить, когда будут завершены ремонтные работы.

«Там проводится капитальный ремонт теплотрассы и водопроводной сети. Заказчиками работ выступают ГУП РК “Вода Крыма” и ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго”. Схемы производства работ и организации дорожного движения согласованы», — прокомментировал ситуацию начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов.

В ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» данную ситуацию пока не комментируют.

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