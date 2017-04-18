На улице Толстого в Симферополе затруднено движение транспорта из-за ремонта сетей

По словам автовладельцев, движение машин затруднено не только на ул. Толстого, но и на соседних улицах.

В администрации Симферополя затруднились ответить, когда будут завершены ремонтные работы.

«Там проводится капитальный ремонт теплотрассы и водопроводной сети. Заказчиками работ выступают ГУП РК “Вода Крыма” и ГУП РК “Крымтеплокоммунэнерго”. Схемы производства работ и организации дорожного движения согласованы», — прокомментировал ситуацию начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов.

В ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» данную ситуацию пока не комментируют.