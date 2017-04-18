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16:47 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородцы примут участие в международном конкурсе на знание китайского языка

Ранее нижегородцы уже принимали участие в конкурсе.

Нижегородцы примут участие в международном конкурсе на знание китайского языка.

Как сообщил на пресс-конференции 18 апреля директор НОЦ «Институт Конфуция при НГЛУ» Андрей Банков, на конкурс поедут трое студентов образовательного центра.

«Есть такой международный конкурс, называется “Китайский мост”. Там участники со всего мира соревнуются в знании китайского языка», — сказал он.

Ранее нижегородцы уже принимали участие в конкурсе. Так, в 2012 году слушатель курсов китайского языка 2-го года обучения Алексей Воронин удостоился почетного 5 места и бесплатно отправился в Китай на финал конкурса в качестве зрителя. В 2016 году студентка 3 курса НГЛУ им. Добролюбова переводческого факультета отделения «Зарубежное регионоведение (китайский язык)» Юлия Тёлина заняла 9 место и также бесплатно отправилась в Китай на финал конкурса в качестве зрителя.

Напомним, делегация из китайского города Дзинянь подарит нижегородскому музею произведения Горького на китайском языке.

СПРАВКА

Первый конкурс под эгидой главного управления институтов Конфуция (Ханбань) проводится Всемирный конкурс на знание китайского языка среди студентов — «Китайский мост» или «Мост китайского языка» («Chinese Bridge») состоялся в 2002 году. Конкурс дает возможность лучшим студентам-китаистам по всему миру продемонстрировать уровень владения китайским языком и показать свои знания в области культуры, истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая. В 2012 году к конкурсу присоединилась Россия.

Конкурс включает в себя 3 этапа: монолог на заданную тему (3 минуты), ответы на вопросы по страноведению Китая и номер художественной самодеятельности (песня, танец, каллиграфия, тайцзицюань и т. п.). Победитель отправляется на финальный тур конкурса в Китай, призеры (2-е и 3-е места) получают памятные подарки. Победителям финального тура присваивается звание «Посол китайского языка и культуры» и дается возможность обучаться в китайских вузах или путешествовать по Китаю.

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