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18:41 (мск), источник: Фонтанка

Смольный обнаружил трёхметровый слой мусора в промзоне в Шушарах

Специальная комиссия после обращения экологов пришла с проверкой на территорию складов неподалёку от Кузьминского водохранилища в Петербурге.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Горы отходов заметили, но ничего опасного в них не нашли.

Как сообщили 18 апреля в пресс-службе комитета по природопользованию Смольного, проверка промышленной зоны в Шушарах прошла при участии государственного инспектора по охране окружающей среды и сотрудников прокуратуры Пушкинского района. Несанкционированную свалку, на которую жаловались экологи, обнаружили по адресу: Московское шоссе, 201.

Специалисты обошли три участка захламлённой строительным мусором промзоны. Нашли бой кирпича и бетона, остатки деревянных конструкций от разборки зданий, строительные мешки, асфальтную плитку и полуприцепы.

Первый участок, площадью около двух тысяч квадратных метров, завален почти двухметровым слоем отходов. На втором участке комиссия наткнулась на работающую бетонно-растворную установку, а на третьем — на трёхметровый слой деревянного хлама.

Тем не менее, ничего потенциально опасного, в том числе, содержащего ртуть, специалисты не увидели. Отчёт о проверке ляжет на стол прокуратуры, которая и определит соответствующие меры реагирования.

Напомним, незаконную свалку на окраине посёлка Шушары в опасной близости от Кузьминского водохранилища заметили экологи «Зелёного фронта» после того, как начали выяснять причины массовой гибели рыбы в январе этого года. Активисты увидели не только строительные отходы и бытовой хлам, но и полсотни ртутных ламп на одной из площадок, подозрительную цистерну, от которой распространялся едкий запах, и канавы с мазутом.

В организации «Зелёный фронт» «Фонтанке» пояснили, что активисты 17 апреля ещё раз посетили промзону и обратили внимание, что проход на часть площадок теперь закрыт. Территория, по словам представителя организации, огорожена, и один из арендаторов, вопреки сказанным ранее словам, заявил, что ртутных ламп нет и не было.

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