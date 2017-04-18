Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
«Вопрос с Крымом решится сам собой»: СМИ о новом законе Украины
Гиперзвуковой «Циркон» РФ резко ослабит флот США
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
15Роботы в Пальмире
10Полюс холода
22Цвет нации
16:37 (мск), источник: 112.ua

Этим летом киевский ЛГБТ-марш пройдет на Крещатике

В этом году ЛГБТ-марш в Киеве пройдет на Крещатике. Об этом сообщил представитель организации «KyivPride» Зорян Кись, передает 44.ua.

Источник: 112.ua

Мероприятие запланировано на середину июня.

«Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этому мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников», — сказал он.

По словам Кися, в этом году в марше поучаствует больше людей, чем в двух предыдущих.

«Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что Марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения», — сказал активист. Также он отметил, что не исключает возникновения провокаций.

Отметим, в прошлом году шествие стартовало от главного корпуса КНУ им. Шевченко, а затем активисты прошли по ул. Владимирской до площади Льва Толстого.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Компания Google выпустила виртуальный тур по деревянным церквям Карпатского региона
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Петербурге
Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба
Путин сравнил выдающих микрозаймы со процентщицей Достоевского
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
СМИ заподозрили Трампа в неразличении Ким Чен Ына и Ким Чен Ира
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ по прозвищу Русский
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Спорт
«Лестер» — «Атлетико», «Реал» — «Бавария»: превью Лиги чемпионов Сегодня вечером будут сыграны два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Рассказываем последние новости о командах
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Оленьки до мадам Зизи: Светлана Немоляева отмечает 80-летие Одной из ведущих актрис Театра им. В. Маяковского и любимице зрителей комедий Эльдара Рязанова Светлане Немоляевой исполняется 80 лет. Вспоминаем ее путь к успеху и лучшие роли — в архивных кадрах.
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь