Этим летом киевский ЛГБТ-марш пройдет на Крещатике

Мероприятие запланировано на середину июня.

«Если в прошлом году в Марше равенства приняли участие около 2 тыс. человек, то в этому мы планируем, что к шествию присоединится около 5 тыс. участников», — сказал он.

По словам Кися, в этом году в марше поучаствует больше людей, чем в двух предыдущих.

«Мы с Нацполицией пришли к компромиссу, что Марш будет проходить на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас прорабатываются варианты выбора маршрута и его увеличения», — сказал активист. Также он отметил, что не исключает возникновения провокаций.

Отметим, в прошлом году шествие стартовало от главного корпуса КНУ им. Шевченко, а затем активисты прошли по ул. Владимирской до площади Льва Толстого.