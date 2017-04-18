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17:24 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Большие выходные: как переносят рабочие дни в апреле

Еще в декабре прошлого года белорусский Совмин принял график переноса рабочих дней на 2017 год. В апреле белорусов ожидают длинные выходные и рабочая суббота.

Источник: РИА "Новости"

Отдыхать мы будем 4 дня подряд: с 22 по 25 апреля, с Радуницей включительно. Работать за понедельник, 24 апреля, белорусам придется в субботу, 29 апреля.

Но организации могут по-своему переносить рабочие дни в другом порядке с учетом специфики производства или работы. Так предписывает законодательство.

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