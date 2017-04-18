Большие выходные: как переносят рабочие дни в апреле

Отдыхать мы будем 4 дня подряд: с 22 по 25 апреля, с Радуницей включительно. Работать за понедельник, 24 апреля, белорусам придется в субботу, 29 апреля.

Но организации могут по-своему переносить рабочие дни в другом порядке с учетом специфики производства или работы. Так предписывает законодательство.