Большие выходные: как переносят рабочие дни в апреле
Еще в декабре прошлого года белорусский Совмин принял график переноса рабочих дней на 2017 год. В апреле белорусов ожидают длинные выходные и рабочая суббота.
Еще в декабре прошлого года белорусский Совмин принял график переноса рабочих дней на 2017 год. В апреле белорусов ожидают длинные выходные и рабочая суббота.
Отдыхать мы будем 4 дня подряд: с 22 по 25 апреля, с Радуницей включительно. Работать за понедельник, 24 апреля, белорусам придется в субботу, 29 апреля.
Но организации могут