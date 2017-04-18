В Смышляевке и Зубчаниновке временно будут закрыты железнодорожные переезды

В период проведения планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка — Безымянка будут закрыты следующие железнодорожные переезды:

— 1118 км (в пос. Смышляевка) — с 13:00 19.04.2017 до 06:00 20.04.2017 и с 13:00 25.04.2017 до 19:00 27.04.2017; пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Зубчаниновка, далее — по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над р. Падовка по съезду с трассы Самара — Бугуруслан по направлению ул. Чапаева пос. Смышляевка;.

— 1115 км (в пос. Зубчаниновка) — с 09:00 20.04.2017 до 13:00 21.04.2017 и с 09:00 04.05.2017 до 13:00 07.05.2017; пропуск автотранспорта в указанный период — через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.