В Смышляевке и Зубчаниновке временно будут закрыты железнодорожные переезды
С целью оповещения жителей будет размещена соответствующая информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда.
С целью оповещения жителей будет размещена соответствующая информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда.
В период проведения планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка — Безымянка будут закрыты следующие железнодорожные переезды:
— 1118 км (в пос. Смышляевка) — с 13:00
— 1115 км (в пос. Зубчаниновка) — с 09:00
Также у переездов с целью оповещения жителей будет размещена соответствующая информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда. Кроме того, будут установлены дорожные знаки объезда, сообщает