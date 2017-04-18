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18:10 (мск), источник: НИА Самара

В Смышляевке и Зубчаниновке временно будут закрыты железнодорожные переезды

С целью оповещения жителей будет размещена соответствующая информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда.

В период проведения планового ремонта железнодорожных переездов на участке Смышляевка — Безымянка будут закрыты следующие железнодорожные переезды:

— 1118 км (в пос. Смышляевка) — с 13:00 19.04.2017 до 06:00 20.04.2017 и с 13:00 25.04.2017 до 19:00 27.04.2017; пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд пос. Зубчаниновка, далее — по Смышляевскому шоссе или под путепроводами 1121 км над р. Падовка по съезду с трассы Самара — Бугуруслан по направлению ул. Чапаева пос. Смышляевка;.

— 1115 км (в пос. Зубчаниновка) — с 09:00 20.04.2017 до 13:00 21.04.2017 и с 09:00 04.05.2017 до 13:00 07.05.2017; пропуск автотранспорта в указанный период — через железнодорожный переезд пос. Смышляевка.

Также у переездов с целью оповещения жителей будет размещена соответствующая информация с указанием конкретной даты закрытия каждого переезда. Кроме того, будут установлены дорожные знаки объезда, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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