Волгоград готовится к шествию «Бессмертного полка»

9 мая сотни жителей страны во всех без исключения городах и селах вспомнят дни великих битв и героев, которые освободили Европу от фашизма. И одним из самых ярких действ великого дня станет шествие «Бессмертного полка». Тысячи волгоградцев и гостей города в едином строю пронесут портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны. С каждым годом народная акция заражает своей массовостью и великой миссией все больше людей.

С момента своего появления в 2011 году акция «Бессмертный полк» приобрела статус народной. С каждым годом к ней присоединяется все больше людей, тех, кто свято хранит память о самоотверженном подвиге прадедов. В последние годы акция стала и международной — общественное мемориальное движение на сегодняшний день существует в 60 странах мира. В прошлом году в колонне «Бессмертного полка» прошли более 16 миллионов человек. Волгоград является одним из крупнейших центров патриотического воспитания, и здесь акция «Бессмертный полк» нашла особый отклик.

Елена Слесаренко, председатель комитета молодежной политики Волгоградской области: «В прошлом году порядка 100 тысяч по нашему региону приняли участие. Только 50 тысяч в городе-герое Волгограде прошли по центральным улицам. В этом году мы также ответственно подходим к этому мероприятию. Уже начата подготовка, уже начинаем мы набор волонтеров, которые будут помогать в организации».

Руководитель регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк» Ярослав Князев напомнил о главных принципах проведения акции — бескорыстность и добровольность.

Ярослав Князев, руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк»: «Очень хотелось бы обратиться в первую очередь к политическим партиям, религиозным конфессиям и уж тем более каким-то коммерческим организациям и напомнить им, что “Бессмертный полк” — это общественное движение без религиозной или политической окраски, и уж тем более не место для брендирования. Возникают какие-то сумасбродные идеи, обязаловки. Мы всех настоятельно просим идти в колонне только по зову сердца».

Параллельно с подготовкой к масштабному памятному шествию Волгоград стал участником и еще нескольких акций. В рамках работы всероссийского движения по установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества волгоградские поисковики за 2016 год подняли останки порядка тысячи павших бойцов. Имена 37 из них удалось установить. Ведется работа и в архивах.

Ярослав Князев, руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк»: «В этом году мы запустили проект “Архивный батальон”. Подписали договоры о сотрудничестве практически со всеми архивами РФ, отстроили методику работы. И сейчас поиск родственников уже поставлен на поток. И если есть необходимость восстановить историю, то можно обратиться либо через сайт, либо через горячую линию и оформить запрос на поиск родственников».

Особое внимание в этом году организаторы шествия уделяют безопасности, медицинской помощи и волонтерскому сопровождению колонны. Свое движение «Бессмертный полк» в Волгограде начнет 9 мая в 12:00 от Дома Павлова и пройдет по проспекту Ленина к Мамаеву кургану. Всю информацию о проекте можно получить на официальном сайте polkrf.ru.