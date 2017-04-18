Волгоград готовится к шествию «Бессмертного полка»
Меньше месяца остается до одного из самых главных праздников россиян — Дня Победы.
Меньше месяца остается до одного из самых главных праздников россиян — Дня Победы.
9 мая сотни жителей страны во всех без исключения городах и селах вспомнят дни великих битв и героев, которые освободили Европу от фашизма. И одним из самых ярких действ великого дня станет шествие «Бессмертного полка». Тысячи волгоградцев и гостей города в едином строю пронесут портреты своих предков — участников Великой Отечественной войны. С каждым годом народная акция заражает своей массовостью и великой миссией все больше людей.
С момента своего появления в 2011 году акция «Бессмертный полк» приобрела статус народной. С каждым годом к ней присоединяется все больше людей, тех, кто свято хранит память о самоотверженном подвиге прадедов. В последние годы акция стала и международной — общественное мемориальное движение на сегодняшний день существует в 60 странах мира. В прошлом году в колонне «Бессмертного полка» прошли более 16 миллионов человек. Волгоград является одним из крупнейших центров патриотического воспитания, и здесь акция «Бессмертный полк» нашла особый отклик.
Елена Слесаренко, председатель комитета молодежной политики Волгоградской области: «В прошлом году порядка 100 тысяч по нашему региону приняли участие. Только 50 тысяч в
Руководитель регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк» Ярослав Князев напомнил о главных принципах проведения акции — бескорыстность и добровольность.
Ярослав Князев, руководитель регионального штаба Общероссийского общественного
Параллельно с подготовкой к масштабному памятному шествию Волгоград стал участником и еще нескольких акций. В рамках работы всероссийского движения по установлению судеб пропавших без вести защитников Отечества волгоградские поисковики за 2016 год подняли останки порядка тысячи павших бойцов. Имена 37 из них удалось установить. Ведется работа и в архивах.
Ярослав Князев, руководитель регионального штаба Общероссийского общественного
Особое внимание в этом году организаторы шествия уделяют безопасности, медицинской помощи и волонтерскому сопровождению колонны. Свое движение «Бессмертный полк» в Волгограде начнет 9 мая в 12:00 от Дома Павлова и пройдет по проспекту Ленина к Мамаеву кургану. Всю информацию о проекте можно получить на официальном сайте polkrf.ru.